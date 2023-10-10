Принимающая Зеленского страна впервые отменила его выступление в парламенте
G4Media: Парламент Румынии отменил заседание, где должен был выступить Зеленский
Руководство Парламента Румынии отменило заседание, где должен был выступить с заявлением Владимир Зеленский, прибывший в Бухарест с официальным визитом. Об этом сообщает портал G4Media со ссылкой на внутренний меморандум парламента.
"Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь Владимира Зеленского не состоится", — пишет издание.
Заседание планировалось провести в 17:00. Стоит отметить, что Зеленский во время всех своих зарубежных визитов выступал с речами перед парламентами стран.
Напомним, ранее стало известно о поездке Зеленского в Румынию. Он прибыл в Бухарест накануне и встретился в аэропорту с главой МИД страны Луминицей Одобеску. Сегодня Зеленского ждут встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку и президентом Клаусом Йоханнисом.
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