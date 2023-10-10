Регион

Уведомления отключены

10 октября, 09:46

Принимающая Зеленского страна впервые отменила его выступление в парламенте

G4Media: Парламент Румынии отменил заседание, где должен был выступить Зеленский

Руководство Парламента Румынии отменило заседание, где должен был выступить с заявлением Владимир Зеленский, прибывший в Бухарест с официальным визитом. Об этом сообщает портал G4Media со ссылкой на внутренний меморандум парламента.

"Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь Владимира Зеленского не состоится", — пишет издание.

Заседание планировалось провести в 17:00. Стоит отметить, что Зеленский во время всех своих зарубежных визитов выступал с речами перед парламентами стран.

В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле

В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле

Напомним, ранее стало известно о поездке Зеленского в Румынию. Он прибыл в Бухарест накануне и встретился в аэропорту с главой МИД страны Луминицей Одобеску. Сегодня Зеленского ждут встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку и президентом Клаусом Йоханнисом.

Обложка ©

Getty Images / Burak Akbulut / Anadolu Agency

Никита Никонов
  • Новости
  • румыния
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров