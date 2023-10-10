Принимающая Зеленского страна впервые отменила его выступление в парламенте

Руководство Парламента Румынии отменило заседание, где должен был выступить с заявлением Владимир Зеленский, прибывший в Бухарест с официальным визитом. Об этом сообщает портал G4Media со ссылкой на внутренний меморандум парламента.

"Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь Владимира Зеленского не состоится", — пишет издание.

Заседание планировалось провести в 17:00. Стоит отметить, что Зеленский во время всех своих зарубежных визитов выступал с речами перед парламентами стран.