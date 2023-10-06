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6 октября, 12:34

СМИ узнали о тайном визите Зеленского в Румынию

Click: Зеленский совершит официальный визит в Румынию 10 октября

Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Румынию 10 октября, чтобы обсудить с правительством страны вопрос поставок украинского зерна и работу Бухареста по их обеспечению. Об этом со ссылкой на источник в администрации румынского лидера Клауса Йоханниса сообщает издание Click.

Помимо решения сельскохозяйственных вопросов ещё двумя основными задачами Зеленского в рамках визита станет тема украинско-румынского сотрудничества в сфере безопасности и энергетики. Подготовка к поездке Зеленского в Румынию ведётся тайно, о его приезде объявят официально только после того, как он въедет в страну.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанском городе Гранада. Они опубликовали снимок, на котором обмениваются рукопожатиями. Также в рамках мероприятия Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннее сотрудничество.

Обложка ©

Getty Images / Michael Kappeler

Юрий Лысенко
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