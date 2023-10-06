СМИ узнали о тайном визите Зеленского в Румынию

Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Румынию 10 октября, чтобы обсудить с правительством страны вопрос поставок украинского зерна и работу Бухареста по их обеспечению. Об этом со ссылкой на источник в администрации румынского лидера Клауса Йоханниса сообщает издание Click.

Помимо решения сельскохозяйственных вопросов ещё двумя основными задачами Зеленского в рамках визита станет тема украинско-румынского сотрудничества в сфере безопасности и энергетики. Подготовка к поездке Зеленского в Румынию ведётся тайно, о его приезде объявят официально только после того, как он въедет в страну.