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5 октября, 19:44

Орбан встретился с Зеленским на саммите в Испании

Орбан встретился с Зеленским на саммите ЕПС в испанской Гранаде

<p>Орбан встретился с Зеленским на саммите ЕПС в испанской Гранаде. Обложка © Istagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) orbanviktor</p>

Орбан встретился с Зеленским на саммите ЕПС в испанской Гранаде. Обложка © Istagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанском городе Гранада. Соответствующий снимок венгерский политик опубликовал в социальной сети.

На опубликованном снимке запечатлён момент обмена рукопожатиями политиков. Рядом с Орбаном в тот момент находился президент Сербии Александр Вучич, а также исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес.

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Оксана Попова
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