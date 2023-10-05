Орбан встретился с Зеленским на саммите в Испании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанском городе Гранада. Соответствующий снимок венгерский политик опубликовал в социальной сети.

На опубликованном снимке запечатлён момент обмена рукопожатиями политиков. Рядом с Орбаном в тот момент находился президент Сербии Александр Вучич, а также исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес.