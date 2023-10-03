ЕК может разморозить около €13 млрд для Венгрии ради её помощи Украине

Еврокомиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро для Венгрии. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники. Это планируется сделать для увеличения бюджета ЕС и получения поддержки Будапешта в вопросе предоставления финансовой помощи Киеву. Предполагается, что сумму разморозят до конца ноября.

Газета сообщает, что в декабре 2022 года ЕК заблокировала в европейских фондах около 22 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии. Это было сделано, поскольку в стране якобы не соблюдались права человека и верховенство закона. В мае Будапешт провёл реформы, после чего ЕК попросила разъяснить некоторые их детали. Теперь Еврокомиссия будет продолжать оценивать возможность разморозки средств для Венгрии. Будапешт считает, что действия ЕК направлены на ослабление позиций премьер-министра страны Виктора Орбана.