Венгрия оставила Киев без транша на €500 млн до исключения банка ОТР из "спонсоров войны"

Будапешт не будет помогать Украине до исключения банка OTP из списка "спонсоров войны". Решение Киева о приостановке статуса кредитной организации недостаточно, объявил пресс-секретарь венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Мате Пацолай.

"В связи с временным приостановлением Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины статуса банка OTP как "международного спонсора войны" никаких существенных изменений не произошло. Позиция Венгрии ясна: до тех пор пока OTP не будет исключён из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставок вооружения на Украину", — подчеркнул он MTI.