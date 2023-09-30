Венгрия оставила Киев без транша на €500 млн до исключения банка ОТР из "спонсоров войны"
Венгрия добивается исключения банка ОТР из списка "спонсоров войны" на Украине
Будапешт не будет помогать Украине до исключения банка OTP из списка "спонсоров войны". Решение Киева о приостановке статуса кредитной организации недостаточно, объявил пресс-секретарь венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Мате Пацолай.
"В связи с временным приостановлением Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины статуса банка OTP как "международного спонсора войны" никаких существенных изменений не произошло. Позиция Венгрии ясна: до тех пор пока OTP не будет исключён из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставок вооружения на Украину", — подчеркнул он MTI.
Напомним, ещё в мае НАПК внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group за якобы совершение льготного кредитования ВС России. В ответ на такой шаг Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС на сумму 500 миллионов евро, предназначенный для вооружения Киева. Позже в Киеве временно приостановили статус "спонсора войны" для венгерского OTP Bank.
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