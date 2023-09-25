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25 сентября, 17:43
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Венгрия наотрез отказалась силой возвращать на Украину уклонистов

Премьер-министр Орбан: Венгрия не выдаст военнообязанных украинцев

Будапешт не станет возвращать Киеву бежавших от мобилизации украинцев, заявил премьер-министр Виктор Орбан на открытии осенней сессии парламента.

"Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства и мы никого силой возвращать на Украину не будем", сказал глава правительства.

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Ранее Венгрия уже отказывалась выдавать Украине сбежавших уклонистов. По словам вице-премьера Венгрии Жольта Шемьена, персональные данные военнообязанных также будут держаться в секрете. Такое же решение приняла и Австрия, в которую с начала конфликта перебралось 14 тысяч беженцев. А вот Польша уже начала отправлять на Украину мужчин призывного возраста.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Александра Мышляева
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