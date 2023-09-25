Венгрия наотрез отказалась силой возвращать на Украину уклонистов

Будапешт не станет возвращать Киеву бежавших от мобилизации украинцев, заявил премьер-министр Виктор Орбан на открытии осенней сессии парламента.

"Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства и мы никого силой возвращать на Украину не будем", — сказал глава правительства.