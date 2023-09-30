Киев перестал считать "спонсором войны" венгерский банк ради помощи от ЕС

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) приостановило статус "спонсора войны" для венгерского OTP Bank, после того как кабинет министров Венгрии заблокировал выделение Киеву военной помощи от Евросоюза на сумму 500 миллионов евро.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции приостанавливает статус пяти греческих компаний-перевозчиков: Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD и венгерского OTP Bank — в перечне международных спонсоров войны", — говорится в сообщении на сайте НАПК.

В ведомстве заявили, что такое решение было принято по результатам переговоров на тему прекращения сотрудничества с Россией, которые состоялись с представителями указанных коммерческих организаций и правительств европейских стран.

В Киеве выразили надежду на то, что после этого решения украинских властей Будапешт разблокирует военную помощь от ЕС. Также украинцы тем самым хотят исключить возможность блокирования Грецией нового пакета антироссийских санкций.