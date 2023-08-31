Боррелю не удалось усадить обиженного Кулебу за стол переговоров с венгерским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто по вопросу банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны". Об этом сообщил сам глава венгерского МИД в интервью телеканалу М1. Встречу дипломатов пытался организовать верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, но даже его высокое посредничество, похоже, не убедило Кулебу.

"Боррель инициировал наши переговоры с глазу на глаз с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, но тот отказался", — уточнил Сийярто.