Боррелю не удалось усадить обиженного Кулебу за стол переговоров с венгерским коллегой
Глава МИД Украины Кулеба отказался обсуждать с Сийярто санкционный банк OTP
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто по вопросу банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны". Об этом сообщил сам глава венгерского МИД в интервью телеканалу М1. Встречу дипломатов пытался организовать верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, но даже его высокое посредничество, похоже, не убедило Кулебу.
"Боррель инициировал наши переговоры с глазу на глаз с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, но тот отказался", — уточнил Сийярто.
Напомним, ещё в мае Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group. Причиной для этого называлось якобы совершение льготного кредитования ВС России. В ответ на такой шаг Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС, предназначенный для вооружения Киева.
ТАСС / AP / Sophie Garcia