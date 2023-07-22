Орбан уличил Украину в венгерофобии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал венгерофобией внесение банка OTP в украинский список "международных спонсоров войны". Об этом он заявил в ходе выступления в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад.

"Атака, которую украинцы предпринимают против маленького венгерского банка OTP, является не чем иным, как венгерофобией, и мы должны её отвергнуть", — заявил Орбан в эфире телеканала M1.

Глава венгерского правительства отметил, что конфликт на Украине "подобно метеориту с неба" обрушился на европейскую экономику, нанеся ей серьёзный ущерб. При этом, говоря об экономических проблемах, он выразил желание отойти от темы и указал на нежелание крупных западных компаний покидать российский рынок. По его словам, из 1,4 тысячи иностранных фирм из Россию ушли только лишь 8,5%. Оставшиеся же компании заплатили в прошлом году в РФ налоги на сумму 3,5 миллиарда долларов, уточнил Орбан.