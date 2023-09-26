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26 сентября, 02:17

Орбан заявил, что Венгрия не станет "явольной" страной

Орбан: Венгрия не отвечает "яволь" на все требования Евросоюза

Венгрия не относится к числу государств, которые отвечают "яволь" ("так точно") на требования Европейского союза. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Глава правительства отметил, что Будапешт не намерен действовать по указке Брюсселя, который заставляет содержать Украину и пускать к себе мигрантов. Кроме того, в школах страны не появятся уроки гендерной идеологии, как того требуют от стран – членов ЕС.

"Венгрия не входит в клуб "явольных" стран", — цитирует Орбана издание Telex.

Названа страна, которая следующей откажется плясать под дудку Украины

Названа страна, которая следующей откажется плясать под дудку Украины

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции ЕС оказались бесполезными, так как не смогли поставить РФ на колени. После этого дипломат анонсировал визит в Москву.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Илья Пушкарев
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