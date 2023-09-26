Орбан заявил, что Венгрия не станет "явольной" страной
Орбан: Венгрия не отвечает "яволь" на все требования Евросоюза
Венгрия не относится к числу государств, которые отвечают "яволь" ("так точно") на требования Европейского союза. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.
Глава правительства отметил, что Будапешт не намерен действовать по указке Брюсселя, который заставляет содержать Украину и пускать к себе мигрантов. Кроме того, в школах страны не появятся уроки гендерной идеологии, как того требуют от стран – членов ЕС.
"Венгрия не входит в клуб "явольных" стран", — цитирует Орбана издание Telex.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции ЕС оказались бесполезными, так как не смогли поставить РФ на колени. После этого дипломат анонсировал визит в Москву.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ