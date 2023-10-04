Венгрия потребовала от Киева больше не относить её компании к "спонсорам войны"

Будапешт требует от Киева гарантии того, что на Украине больше не будут по необоснованным причинам вносить венгерские организации в перечень "международных спонсоров войны", что ранее произошло с банком OTP. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Решение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины об исключении банка OTP из перечня "международных спонсоров войны" — шаг в верном направлении", — добавил он в ходе пресс-конференции после встречи с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдавии Дмитрием Алайбой.