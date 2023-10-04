Венгрия потребовала от Киева больше не относить её компании к "спонсорам войны"
Будапешт требует от Киева гарантии того, что на Украине больше не будут по необоснованным причинам вносить венгерские организации в перечень "международных спонсоров войны", что ранее произошло с банком OTP. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Решение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины об исключении банка OTP из перечня "международных спонсоров войны" — шаг в верном направлении", — добавил он в ходе пресс-конференции после встречи с вице-премьером, министром экономического развития и цифровизации Молдавии Дмитрием Алайбой.
Сийярто назвал смехотворными причины внесения OTP в список "спонсоров войны" и напомнил, что банк имеет на финансовом рынке России долю в 0,17%. Чтобы не столкнуться с такими же "нелепыми решениями" снова, Венгрия обратились в НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) Украины, которое составляет данный перечень.
Напомним, что в мае Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу — OTP Bank Group. Причиной этого называлось якобы льготное кредитование ВС России. В ответ на такой шаг Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС, предназначенный для вооружения Киева. После того как в конце сентября Венгрия оставила Киев без транша на €500 млн, Украина исключила банк ОТР из списка международных "спонсоров войны".
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