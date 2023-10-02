Украина исключила венгерский банк ОТР из списка международных "спонсоров войны"
Правительство Украины исключило венгерский банк ОТР из числа "спонсоров войны" после проведения переговоров. Об этом в социальной сети X сообщило украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
"OTP Bank выступил с рядом обязательств в отношении своих будущих планов относительно российского рынка. Национальное агентство, выполняя свою часть договорённости, исключило этот банк из списка международных спонсоров войны", — говорится в публикации. Каковы обязательства в отношении российского рынка, взятые на себя банком ОТР, в НАПК не уточнили.
Напомним, ещё в мае НАПК внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group за якобы совершение льготного кредитования ВС России. В ответ на такой шаг Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС на сумму 500 миллионов евро, предназначенный для вооружения Киева. Позже в Киеве приостановили статус "спонсора войны" для венгерского OTP Bank.
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