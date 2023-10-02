Украина исключила венгерский банк ОТР из списка международных "спонсоров войны"

Правительство Украины исключило венгерский банк ОТР из числа "спонсоров войны" после проведения переговоров. Об этом в социальной сети X сообщило украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"OTP Bank выступил с рядом обязательств в отношении своих будущих планов относительно российского рынка. Национальное агентство, выполняя свою часть договорённости, исключило этот банк из списка международных спонсоров войны", — говорится в публикации. Каковы обязательства в отношении российского рынка, взятые на себя банком ОТР, в НАПК не уточнили.