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2 октября, 17:47

Украина исключила венгерский банк ОТР из списка международных "спонсоров войны"

Правительство Украины исключило венгерский банк ОТР из числа "спонсоров войны" после проведения переговоров. Об этом в социальной сети X сообщило украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"OTP Bank выступил с рядом обязательств в отношении своих будущих планов относительно российского рынка. Национальное агентство, выполняя свою часть договорённости, исключило этот банк из списка международных спонсоров войны", говорится в публикации. Каковы обязательства в отношении российского рынка, взятые на себя банком ОТР, в НАПК не уточнили.

Венгрия оставила Киев без транша на €500 млн до исключения банка ОТР из "спонсоров войны"

Венгрия оставила Киев без транша на €500 млн до исключения банка ОТР из "спонсоров войны"

Напомним, ещё в мае НАПК внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group за якобы совершение льготного кредитования ВС России. В ответ на такой шаг Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС на сумму 500 миллионов евро, предназначенный для вооружения Киева. Позже в Киеве приостановили статус "спонсора войны" для венгерского OTP Bank.

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Юрий Лысенко
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