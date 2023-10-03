Украина внесла три нефтегазовые компании из Китая в список "спонсоров войны"

Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией, рассказали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК). Речь идёт о предприятиях CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Они занимаются инвестициями в добывающие отрасли РФ. В агентстве также указали, что они закупают углеводороды в России.