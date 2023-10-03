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3 октября, 11:55

Украина внесла три нефтегазовые компании из Китая в список "спонсоров войны"

Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией, рассказали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК). Речь идёт о предприятиях CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Они занимаются инвестициями в добывающие отрасли РФ. В агентстве также указали, что они закупают углеводороды в России.

"Три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, продолжающие реализовывать совместные проекты с РФ и финансировать своими налогами стратегическую отрасль РФ, внесены в перечень международных спонсоров войны", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что правительство Украины после переговоров исключило венгерский банк ОТР из числа "спонсоров войны". В мае НАПК внесло венгерскую банковскую группу OTP Bank Group в этот перечень за якобы совершение льготного кредитования ВС России. После этого Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС на сумму 500 миллионов евро, предназначенный для вооружения Киева. Спустя время в Киеве приостановили статус "спонсора войны" для венгерского OTP Bank.

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Илья Суриков
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