На Украине объявили две немецкие компании "спонсорами войны"

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило "международными спонсорами войны" две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков — Spinner и Dmg Mori.

В НАПК уточнили, что такое решение принято из-за того, что компании продолжают работать в России. Также говорится, что объём поставок оборудования Spinner в РФ увеличился на 500% по сравнению с прошлым годом.