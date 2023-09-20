На Украине объявили две немецкие компании "спонсорами войны"
На Украине немецкие компании Spinner и Dmg Mori признали "спонсорами войны"
Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило "международными спонсорами войны" две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков — Spinner и Dmg Mori.
В НАПК уточнили, что такое решение принято из-за того, что компании продолжают работать в России. Также говорится, что объём поставок оборудования Spinner в РФ увеличился на 500% по сравнению с прошлым годом.
Ранее Украина объявила PepsiCo и Mars "спонсорами войны" из-за работы в России. НАПК объяснило и причину внесения организаций в список: они продолжают деятельность в РФ, платят налоги и активно ведут набор новых сотрудников в стране.
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