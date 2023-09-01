Украина объявила PepsiCo и Mars "спонсорами войны" из-за работы в России
Украина включила компании PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за того, что они продолжают работу в России. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
"НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации — PepsiCo и Mars — в перечень международных спонсоров войны", — сказано в публикации агентства в телеграм-канале.
НАПК объяснило и причину внесения организаций в список: они продолжают деятельность в РФ, платят налоги и активно ведут набор новых сотрудников в стране. Но, к слову, PepsiCo ранее заявляла о приостановке работы в России.
Ранее, 24 августа, НАПК признало две ведущие табачные компании — американскую Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International — "международными спонсорами войны" из-за их работы с Россией. Выручка организаций в нашей стране в прошлом году увеличилась на 8%, а чистая прибыль возросла до 48,2 миллиарда рублей, то есть на 45% больше, чем в 2021-м.
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