Украина объявила PepsiCo и Mars "спонсорами войны" из-за работы в России

Украина включила компании PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за того, что они продолжают работу в России. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

"НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации — PepsiCo и Mars — в перечень международных спонсоров войны", — сказано в публикации агентства в телеграм-канале.

НАПК объяснило и причину внесения организаций в список: они продолжают деятельность в РФ, платят налоги и активно ведут набор новых сотрудников в стране. Но, к слову, PepsiCo ранее заявляла о приостановке работы в России.