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24 августа, 15:59

На Украине признали компании Philip Morris и Japan Tobacco "спонсорами войны"

На Украине две ведущие табачные компании — американскую Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International — признали "международными спонсорами войны" из-за их работы с Россией. В соответствующий список их внесло Национальное агентство по предотвращению коррупции Незалежной.

"Одни из самых известных и крупнейших табачных компаний мира продолжают работать в РФ и пополнять бюджет. Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в список международных спонсоров войны", — отметили в пресс-службе ведомства.

В агентстве добавили, что, по данным отчётности подразделения Philip Morris в РФ, выручка в прошлом году увеличилась на 8%, а чистая прибыль возросла до 48,2 миллиарда рублей, то есть на 45% больше, чем в 2021-м. При этом Japan Tobacco International, как утверждается, — лидер табачного рынка в России с долей 34,9%. В НАПК обратили внимание на то, что хоть представители организаций говорили о намерениях закрыть бизнес в РФ, они по-прежнему производят там продукцию.

Украина сочла AliExpress "спонсором войны"

Украина сочла AliExpress "спонсором войны"

Ранее Лайф писал, что Украина объявила "спонсором войны" бермудскую Bacardi Limited — производитель спиртных напитков оказался в чёрном списке Киева за продолжение деятельности в РФ. Bacardi не ушла из России, несмотря на обещания, и даже нарастила прибыль.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / LAURENT GILLIERON

Никита Осипов
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