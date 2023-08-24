На Украине признали компании Philip Morris и Japan Tobacco "спонсорами войны"

"Одни из самых известных и крупнейших табачных компаний мира продолжают работать в РФ и пополнять бюджет. Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в список международных спонсоров войны", — отметили в пресс-службе ведомства.

В агентстве добавили, что, по данным отчётности подразделения Philip Morris в РФ, выручка в прошлом году увеличилась на 8%, а чистая прибыль возросла до 48,2 миллиарда рублей, то есть на 45% больше, чем в 2021-м. При этом Japan Tobacco International, как утверждается, — лидер табачного рынка в России с долей 34,9%. В НАПК обратили внимание на то, что хоть представители организаций говорили о намерениях закрыть бизнес в РФ, они по-прежнему производят там продукцию.