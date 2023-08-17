Украина сочла AliExpress "спонсором войны"
НАПК Украины внесло Alibaba Group в список "спонсоров войны"
Киев внёс группу компаний Alibaba Group Holding Limited (владелец платформы AliExpress) в список "международных спонсоров войны" из-за работы с Россией. О таком решении сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.
"НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России", — говорится в сообщении.
А буквально на днях Украина объявила "спонсором войны" Bacardi. Компания – производитель спиртных напитков оказалась в "чёрном списке Киева" за продолжение деятельности в России. Кстати, ранее СМИ выяснили, что Bacardi не ушла из РФ, несмотря на обещания, и даже нарастила прибыль.
ТАСС / Zuma