Украина сочла AliExpress "спонсором войны"

Киев внёс группу компаний Alibaba Group Holding Limited (владелец платформы AliExpress) в список "международных спонсоров войны" из-за работы с Россией. О таком решении сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

"НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России", — говорится в сообщении.