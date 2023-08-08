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Опубликовано 8 августа 2023, 13:20
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Bacardi втихую зарабатывает миллиарды на алкоголе в России после громкого заявления об уходе

WSJ: Производитель алкоголя Bacardi продолжает работу в России

Производитель алкоголя Bacardi продолжает деятельность в России, увеличивая продажи и доход, несмотря на обещание покинуть рынок страны. Выручка компании выросла на 8,5% и составила 30 млрд рублей по итогам прошлого года, пишет американская газета Wall Street Journal.

"Продолжая ввозить такие бренды, как водка Grey Goose, вермут Martini и одноимённый ром Bacardi, семейная компания отчиталась о росте продаж и прибыли в России за прошлый год", — говорится в публикации.

Автор напоминает, что организация сразу после начала СВО хотела свернуть инвестиции в РФ и остановить экспорт продукции. Но, по данным российской таможни, Bacardi Rus ввезла в страну алкоголя на $169 млн за последние 12 месяцев. Сообщение было размещено на сайте Bacardi, но позже значительно откорректировано. В статье отмечается, что конкуренты компании понесли огромные убытки после ухода из России.

Видимо, в Bacardi сочли этот рынок значимым для своего развития, тем более что ещё в 2018 году компания включила РФ в список пяти государств, которые делают основную прибыль. И всё же издание добавляет, что не только Bacardi пошла на хитрость. Davide Campari-Milano, выпускающая Aperol и Campari, тоже всё никак не уйдёт из России.

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Ранее сообщалось, что финская фармацевтическая компания Orion Pharma прекратила работу в России. Информация следует из отчёта организации, опубликованного на сайте.

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ТАСС / Сергей Петров

Татьяна Миссуми
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