Bacardi втихую зарабатывает миллиарды на алкоголе в России после громкого заявления об уходе

Производитель алкоголя Bacardi продолжает деятельность в России, увеличивая продажи и доход, несмотря на обещание покинуть рынок страны. Выручка компании выросла на 8,5% и составила 30 млрд рублей по итогам прошлого года, пишет американская газета Wall Street Journal.

"Продолжая ввозить такие бренды, как водка Grey Goose, вермут Martini и одноимённый ром Bacardi, семейная компания отчиталась о росте продаж и прибыли в России за прошлый год", — говорится в публикации.

Автор напоминает, что организация сразу после начала СВО хотела свернуть инвестиции в РФ и остановить экспорт продукции. Но, по данным российской таможни, Bacardi Rus ввезла в страну алкоголя на $169 млн за последние 12 месяцев. Сообщение было размещено на сайте Bacardi, но позже значительно откорректировано. В статье отмечается, что конкуренты компании понесли огромные убытки после ухода из России.

Видимо, в Bacardi сочли этот рынок значимым для своего развития, тем более что ещё в 2018 году компания включила РФ в список пяти государств, которые делают основную прибыль. И всё же издание добавляет, что не только Bacardi пошла на хитрость. Davide Campari-Milano, выпускающая Aperol и Campari, тоже всё никак не уйдёт из России.