Финская фармкомпания Orion Pharma ушла с российского рынка

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma прекратила работу в России. Информация следует из отчёта организации, опубликованном на сайте.

Что именно послужило причиной данного решения, не указано. После этого шага операционная прибыль производителя лекарств снизилась на 25 миллионов евро. Orion Pharma проработала в России 15 лет.

О намерении Orion Pharma покинуть российский рынок стало известно в октябре прошлого года. В числе основных лекарств, которые выпускала и продавала компания, —"Метипред", используемый для лечения ревматоидного артрита. Данный препарат внесён Россией в перечень жизненно важных лекарств.