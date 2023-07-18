Владелец бренда Durex опроверг информацию о намерении остаться в России
Владелец Durex: Продолжается передача права собственности на российский бизнес
Британский производитель Reckitt Benckiser, который владеет брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, продолжает процесс передачи права собственности на свой бизнес в РФ. Информацию о намерении оставаться на российском рынке опровергли представители компании в беседе с РИА "Новости".
"Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам", — заявили в Reckitt Benckiser.
В апреле 2022 года производитель Durex и нурофена начал процесс передачи российского бизнеса. В Reckitt Benckiser пообещали сделать переход бизнеса новому инвестору плавным и сохранить зарплату российским сотрудникам до конца 2022 года.
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