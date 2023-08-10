Украина объявила Bacardi "спонсором войны"
НАПК Украины внесло бермудскую Bacardi Limited в перечень "спонсоров войны"
Компания – производитель спиртных напитков Bacardi Limited внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
"НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников", — говорится в заявлении НАПК.
Там уточнили, что сразу после начала Россией специальной военной операции фирма хотела свернуть инвестиции в РФ и остановить экспорт продукции. Однако позже, как утверждает НАПК, Bacardi якобы возобновила поиск новых сотрудников в нашей стране и начала публиковать объявления о вакансиях. Более того, за последний год доход российского подразделения "Бакарди Рус" вырос на 8,5%, до 32,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — до 4,7 миллиарда, что на 206,5% больше, чем в 2021 году.
К слову, два дня назад газета Wall Street Journal писала, что Bacardi не ушла из России, несмотря на обещания, и даже нарастила прибыль. В издании отметили, что не только эта компания пошла на хитрость. Так, Davide Campari-Milano, выпускающая Aperol и Campari, тоже всё никак не уйдёт из РФ.
ТАСС / Роман Пименов