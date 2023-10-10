Путин впервые прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

"Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", — отметил глава государства в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Кремле.