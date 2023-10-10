Путин впервые прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины
Путин назвал обострение в Израиле примером провала политики США
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал конфликт Израиля и Палестины, выразив сожаление в связи с этими событиями. Он также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке.
Путин назвал обострение в Израиле примером провала политики США. Видео © LIFE
"Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", — отметил глава государства в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Кремле.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах.
LIFE / Павел Баранов