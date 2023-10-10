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10 октября, 04:50

В США признали завершение эпохи Pax Americana после атаки ХАМАС на Израиль

Обозреватель Bloomberg Брэндс: ХАМАС положило конец эпохе Pax Americana

Нападение палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль является одним из признаков завершения так называемой эпохи Pax Americana — гегемонии Соединённых Штатов и их союзников. Об этом пишет в статье для Bloomberg обозреватель Хал Брэндс.

Журналист считает, что эскалация напряжённости в данном регионе представляет собой один из симптомов кризиса глобальной безопасности. Он напомнил про слова советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, который ещё пару недель назад говорил о самой спокойной за последние два десятилетия обстановке на этой территории.

Аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день сложно найти хотя бы один крупный регион, который "нынешняя сумятица" обошла бы стороной. В заключение автор указал, что конец эпохи Pax Americana является одним из характерных моментов современного мира.

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Напомним, что ситуация в регионе обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа.

Обложка ©

ТАСС / LM / Mohammed Talatene

Алексей Соловьёв
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