В США признали завершение эпохи Pax Americana после атаки ХАМАС на Израиль

Нападение палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль является одним из признаков завершения так называемой эпохи Pax Americana — гегемонии Соединённых Штатов и их союзников. Об этом пишет в статье для Bloomberg обозреватель Хал Брэндс.

Журналист считает, что эскалация напряжённости в данном регионе представляет собой один из симптомов кризиса глобальной безопасности. Он напомнил про слова советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, который ещё пару недель назад говорил о самой спокойной за последние два десятилетия обстановке на этой территории.