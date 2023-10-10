В США признали завершение эпохи Pax Americana после атаки ХАМАС на Израиль
Обозреватель Bloomberg Брэндс: ХАМАС положило конец эпохе Pax Americana
Нападение палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль является одним из признаков завершения так называемой эпохи Pax Americana — гегемонии Соединённых Штатов и их союзников. Об этом пишет в статье для Bloomberg обозреватель Хал Брэндс.
Журналист считает, что эскалация напряжённости в данном регионе представляет собой один из симптомов кризиса глобальной безопасности. Он напомнил про слова советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, который ещё пару недель назад говорил о самой спокойной за последние два десятилетия обстановке на этой территории.
Аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день сложно найти хотя бы один крупный регион, который "нынешняя сумятица" обошла бы стороной. В заключение автор указал, что конец эпохи Pax Americana является одним из характерных моментов современного мира.
Напомним, что ситуация в регионе обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа.
ТАСС / LM / Mohammed Talatene