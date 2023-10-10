Военный эксперт оценил возможность полного уничтожения ХАМАС израильской армией

Армия Израиля является совершенной во многих аспектах, однако уничтожение движения ХАМАС может растянуться на долгие годы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

По его словам, у ХАМАС нет и не предвидится авиации или помощи США, однако ключевым фактором является мощное партизанское сопротивление. Специалист обратил внимание на то, что за 50 лет нестабильной политической обстановки жители сектора Газа многому научились и на этой территории существуют "наиболее дееспособные террористические организации".