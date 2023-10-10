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10 октября, 02:48

Военный эксперт оценил возможность полного уничтожения ХАМАС израильской армией

Эксперт Подберёзкин: Истребление Израилем партизанского сопротивления займёт годы

Армия Израиля является совершенной во многих аспектах, однако уничтожение движения ХАМАС может растянуться на долгие годы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

Военный эксперт объяснил, что ЦАХАЛ в состоянии ликвидировать ХАМАС, но война главным образом заключается в уничтожении сопротивления Палестины.

"Результат Израиль может получить быстро, но истребление партизанского сопротивления растянется на долгие годы", — пояснил Подберёзкин.

По его словам, у ХАМАС нет и не предвидится авиации или помощи США, однако ключевым фактором является мощное партизанское сопротивление. Специалист обратил внимание на то, что за 50 лет нестабильной политической обстановки жители сектора Газа многому научились и на этой территории существуют "наиболее дееспособные террористические организации".

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Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и ранены более 3700.

Обложка ©

ТАСС / Ilia Yefimovich

Анатолий Симоненко
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