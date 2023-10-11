Путин: Палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина

Палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Путин заявил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Воспринимается это всё, что происходит не только сейчас, а на протяжении десятилетий, как проявление несправедливости, возведённое в какую-то невероятную степень", — указал президент.

По его мнению, изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято одновременно и решение о создании второго государства. Речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. В итоге первая страна появилась, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создано, подчеркнул президент.