Путин: Палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина
Палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина и воспринимается как несправедливость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Путин заявил, что палестинская проблема находится в сердце каждого мусульманина. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Воспринимается это всё, что происходит не только сейчас, а на протяжении десятилетий, как проявление несправедливости, возведённое в какую-то невероятную степень", — указал президент.
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По его мнению, изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было принято одновременно и решение о создании второго государства. Речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. В итоге первая страна появилась, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создано, подчеркнул президент.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин впервые прокомментировал конфликт Израиля и Палестины, выразив сожаление в связи с этими событиями. Он назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке.
Напомним, 7 октября Израиль обстреляли из сектора Газа. Затем радикалы палестинского движения ХАМАС проникли в страну. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Позже Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий есть жертвы, количество которых растёт. Так, погибло не менее 1,2 тысячи израильтян и более тысячи палестинцев. Среди погибших также есть граждане РФ.
Telegram / "Кремль. Новости"