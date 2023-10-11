Путин напомнил, что РФ всегда выступала за создание палестинского государства

Позиция России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта сложилась давно, и она хорошо известна обеим сторонам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН.

"Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, я имею в виду прежде всего создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем", — сказал президент на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".