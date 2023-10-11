Путин напомнил, что РФ всегда выступала за создание палестинского государства
Позиция России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта сложилась давно, и она хорошо известна обеим сторонам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН.
"Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, я имею в виду прежде всего создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем", — сказал президент на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Путин напомнил, что изначально речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. И первое, как известно, создано, а второе — нет. Также, по словам президента, Израиль военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими.
Президент России также призвал обе стороны палестино-израильского конфликта оставить в покое женщин и детей, позволив мужчинам разобраться между собой. Путин констатировал, что сегодня мир наблюдает "ужасное ожесточение с обеих сторон". Конфликт начался 7 октября, когда радикалы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в страну. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль заявил о переходе в состояние войны. Число жертв в результате боевых действий с обеих сторон перевалило за тысячу. Также известно о четырёх погибших россиянах.
ТАСС / Сергей Бобылев