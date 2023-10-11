Второй погибший в Израиле россиянин отвечал за безопасность на фестивале Nature Party
Вторым погибшим в Израиле россиянином оказался 34-летний уроженец Урала
Уроженец Челябинской области Давид Лысцов, погибший в Израиле. Обложка © SHOT
Второй россиянин, погибший в Израиле, работал в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party, где боевики ХАМАС убили 260 человек. 34-летний уроженец Челябинской области Давид Лысцов смог спасти четырёх своих подчинённых, но сам погиб. Личность мужчины раскрыл SHOT.
По данным телеграм-канала, Давид переехал в Израиль 20 лет назад по программе репатриации, создал своё охранное предприятие и жил в городе Кирьят-Ям. В день атаки ХАМАС он обеспечивал безопасность на фестивале Nature Party на границе с сектором Газа. После нападения боевиков Давид на автомобиле пытался вывезти четырёх своих подчинённых в безопасную зону, но был убит. При этом его пассажиры выжили.
У Давида остались семилетний сын и бывшая жена.
Всего на данный момент известно о четырёх россиянах, погибших в результате обострения конфликта Израиля и Палестины, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. Одной из жертв боевых действий стал 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький. Он погиб в Сдероте — городе в южной части Израиля, где боевики ХАМАС захватили полицейский участок.