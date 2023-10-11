Второй погибший в Израиле россиянин отвечал за безопасность на фестивале Nature Party

Второй россиянин, погибший в Израиле, работал в службе безопасности на злополучном фестивале Nature Party , где боевики ХАМАС убили 260 человек. 34-летний уроженец Челябинской области Давид Лысцов смог спасти четырёх своих подчинённых, но сам погиб. Личность мужчины раскрыл SHOT .

По данным телеграм-канала, Давид переехал в Израиль 20 лет назад по программе репатриации, создал своё охранное предприятие и жил в городе Кирьят-Ям. В день атаки ХАМАС он обеспечивал безопасность на фестивале Nature Party на границе с сектором Газа. После нападения боевиков Давид на автомобиле пытался вывезти четырёх своих подчинённых в безопасную зону, но был убит. При этом его пассажиры выжили.