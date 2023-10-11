"Пусть мужчины борются между собой": Путин призвал оставить в покое женщин и детей на фоне обострения между Израилем и Палестиной
Путин призвал в палестино-израильском конфликте оставить в покое женщин и детей
Президент России Владимир Путин призвал обе стороны палестино-израильского конфликта оставить в покое женщин и детей, позволив мужчинам разобраться между собой. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта оставить в покое женщин и детей. Видео © LIFE
Путин констатировал, что сегодня мир наблюдает "ужасное ожесточение с обеих сторон".
"Нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать, свести к минимуму потери гражданского населения. Если уж мужчины решили бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Лайф писал, что на данный момент известно о четырёх россиянах, погибших в результате обострения конфликта Израиля и Палестины, ещё шестеро числятся пропавшими без вести. Одной из жертв боевых действий стал 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький. Он погиб в Сдероте — городе в южной части Израиля, где боевики ХАМАС захватили полицейский участок.
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