"Пусть мужчины борются между собой": Путин призвал оставить в покое женщин и детей на фоне обострения между Израилем и Палестиной

Президент России Владимир Путин призвал обе стороны палестино-израильского конфликта оставить в покое женщин и детей, позволив мужчинам разобраться между собой. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта оставить в покое женщин и детей. Видео © LIFE

Путин констатировал, что сегодня мир наблюдает "ужасное ожесточение с обеих сторон".

"Нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать, свести к минимуму потери гражданского населения. Если уж мужчины решили бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон", — подчеркнул российский лидер.