Песков: Оголтелые "горячие головы" не должны влиять на ситуацию вокруг Израиля
Сторонам палестино-израильского конфликта следует сохранять сдержанность в данной ситуации, а доступ к его решению должны иметь люди, обладающие политической волей. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт. Видео © t.me / Зарубин
"Сейчас очень важно, чтобы <…> такие оголтелые и совсем не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И чтобы только люди, действительно обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, возможностями и потенциалом для участия в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", — подчеркнул Песков.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и 900 палестинцев.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев