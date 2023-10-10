Песков: Оголтелые "горячие головы" не должны влиять на ситуацию вокруг Израиля

Сторонам палестино-израильского конфликта следует сохранять сдержанность в данной ситуации, а доступ к его решению должны иметь люди, обладающие политической волей. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

"Сейчас очень важно, чтобы <…> такие оголтелые и совсем не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И чтобы только люди, действительно обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, возможностями и потенциалом для участия в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", — подчеркнул Песков.