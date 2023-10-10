Регион

Уведомления отключены

10 октября, 20:08

Песков: Оголтелые "горячие головы" не должны влиять на ситуацию вокруг Израиля

Сторонам палестино-израильского конфликта следует сохранять сдержанность в данной ситуации, а доступ к его решению должны иметь люди, обладающие политической волей. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт. Видео © t.me / Зарубин

"Сейчас очень важно, чтобы <…> такие оголтелые и совсем не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И чтобы только люди, действительно обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, возможностями и потенциалом для участия в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", — подчеркнул Песков.

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и 900 палестинцев.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров