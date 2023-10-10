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10 октября, 19:48

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган готовы содействовать решению палестино-израильского конфликта

Глава государства Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта и катастрофическим числом его жертв. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения. Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса", — сказано в сообщении.

В частности, стороны высказали обеспокоенность конфликтом и ростом числа его жертв среди гражданского населения. По мнению мировых лидеров, Израиль и Палестина должны немедленно прекратить огонь и возобновить переговорный процесс. Россия и Турция готовы оказать содействие в решении палестино-израильского конфликта.

Вместе с этим Путин и Эрдоган считают, что долгосрочное урегулирование израильско-палестинского конфликта возможно при создании независимого палестинского государства.

"Долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утверждённой Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", — указано в сообщении.

Кроме этого, главы государств обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных областях и договорились о продолжении контактов.

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О беседе президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана ранее сообщили в канцелярии турецкого лидера. Уточнялось, что стороны обсудили палестино-израильский конфликт.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Оксана Попова
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