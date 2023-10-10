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10 октября, 09:38

В Кремле не смогли назвать точную дату визита президента Палестины в Россию

Песков: Точной даты визита президента Палестины Аббаса в Россию пока нет

<p>Махмуд Аббас. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67173/photos/67030" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Махмуд Аббас. Обложка © Кremlin.ru

Точной даты визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию пока нет, вся информация будет оглашена после наличия договорённостей на этот счёт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счёт", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В ответ на уточняющий вопрос, связан ли визит Аббаса с обострившимся палестино-израильским конфликтом, Песков пояснил, что его поездка планировалась заранее.

Накануне стало известно, что Палестина ведёт подготовку визита лидера страны Аббаса в Москву. Как отметил посол государства Абдель Хафиз Нофаль, сейчас возможности для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта в Москве нет.

Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля

Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля

Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну хлынули палестинские радикалы. Радикальная группировка ХАМАС объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Стороны несут страшные потери: с израильской стороны насчитывается свыше 900 жертв, а с палестинской — 700. Посольство РФ рассматривает возможность организации вывоза россиян.10 октября количество погибших россиян выросло до двух.

Александр Юнашев
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