В Кремле не смогли назвать точную дату визита президента Палестины в Россию

Точной даты визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию пока нет, вся информация будет оглашена после наличия договорённостей на этот счёт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счёт", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В ответ на уточняющий вопрос, связан ли визит Аббаса с обострившимся палестино-израильским конфликтом, Песков пояснил, что его поездка планировалась заранее.