В Кремле не смогли назвать точную дату визита президента Палестины в Россию
Песков: Точной даты визита президента Палестины Аббаса в Россию пока нет
Махмуд Аббас. Обложка © Кremlin.ru
Точной даты визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию пока нет, вся информация будет оглашена после наличия договорённостей на этот счёт. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счёт", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
В ответ на уточняющий вопрос, связан ли визит Аббаса с обострившимся палестино-израильским конфликтом, Песков пояснил, что его поездка планировалась заранее.
Накануне стало известно, что Палестина ведёт подготовку визита лидера страны Аббаса в Москву. Как отметил посол государства Абдель Хафиз Нофаль, сейчас возможности для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта в Москве нет.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну хлынули палестинские радикалы. Радикальная группировка ХАМАС объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Стороны несут страшные потери: с израильской стороны насчитывается свыше 900 жертв, а с палестинской — 700. Посольство РФ рассматривает возможность организации вывоза россиян.10 октября количество погибших россиян выросло до двух.