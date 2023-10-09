Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву

Палестина ведёт подготовку визита лидера страны Махмуда Аббаса в Москву. Об этом сообщил посол государства Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24".

"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идёт подготовка визита президента Аббаса в Москву", — сообщил дипломат, говоря о возможности официальных контактов между РФ и Палестиной в будущем.