Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву
Посол в РФ Нофаль: Палестина готовит визит президента Аббаса в Москву
Президент Палестины Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / Jade Gao
Палестина ведёт подготовку визита лидера страны Махмуда Аббаса в Москву. Об этом сообщил посол государства Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24".
"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идёт подготовка визита президента Аббаса в Москву", — сообщил дипломат, говоря о возможности официальных контактов между РФ и Палестиной в будущем.
Вместе с этим Нофаль подчеркнул, что Палестина высоко ценит позицию России в вопросах палестино-израильского урегулирования.
Лайф напоминает, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибло 687 человек и ранено более 3700. Сегодня палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности обсуждать перемирие с Израилем.