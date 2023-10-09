Лавров: Россия глубоко озабочена гибелью сотен жителей Израиля и Палестины
Лавров заявил генсеку ЛАГ об озабоченности РФ гибелью израильтян и палестинцев
В Москве глубоко озабочены гибелью сотен жителей Израиля и Палестины и ранением тысяч людей во время обострения в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.
"Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами", — сказал глава МИД РФ.
Также Лавров указал также на озабоченность РФ судьбой соотечественников, находящихся на территории Израиля. По словам министра, Москва готова осуществить эвакуацию.
"В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает. Мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем всё, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи", — отметил Лавров, добавив, что Москва готова осуществить эвакуацию тех, кто пожелает уехать в РФ.
Как сообщал Лайф, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери, в том числе с палестинской стороны известно о 493 погибших и около 2750 раненых. Сегодня Армия обороны Израиля сообщила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа.
ТАСС / Валерий Шарифулин