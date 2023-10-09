Лавров: Россия глубоко озабочена гибелью сотен жителей Израиля и Палестины

В Москве глубоко озабочены гибелью сотен жителей Израиля и Палестины и ранением тысяч людей во время обострения в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами", — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров указал также на озабоченность РФ судьбой соотечественников, находящихся на территории Израиля. По словам министра, Москва готова осуществить эвакуацию.