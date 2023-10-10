Путин и Эрдоган по телефону обсудили палестино-израильский конфликт

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряжённости", — говорится в сообщении.