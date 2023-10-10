Путин и Эрдоган по телефону обсудили палестино-израильский конфликт
Канцелярия лидера Турции: Эрдоган и Путин обсудили конфликт Палестины и Израиля
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.
"В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряжённости", — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили инициативы, необходимые для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе палестино-израильского конфликта. Эрдоган в свою очередь заявил, что обстрелы гражданских объектов вызывают беспокойство.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и более 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.