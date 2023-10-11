Около 1,2 тысячи жителей Израиля погибли в результате атак ХАМАС

В результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тысячи израильтян. Ещё почти три тысячи граждан страны пострадало. Об этом сообщил бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"По меньшей мере 1,2 тысячи израильтян погибло, подавляющее большинство из них гражданские лица. И более 2,7 тысячи человек ранено", — сказал он в видеообращении, опубликованном в аккаунте армейской пресс-службы в соцсети Х.