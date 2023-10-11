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11 октября, 06:15

Около 1,2 тысячи жителей Израиля погибли в результате атак ХАМАС

В результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тысячи израильтян. Ещё почти три тысячи граждан страны пострадало. Об этом сообщил бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"По меньшей мере 1,2 тысячи израильтян погибло, подавляющее большинство из них гражданские лица. И более 2,7 тысячи человек ранено", — сказал он в видеообращении, опубликованном в аккаунте армейской пресс-службы в соцсети Х.

Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170

Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170

Ранее сообщалось, что количество погибших израильтян после нападений ХАМАС превысило одну тысячу человек. Уточнялось, что по территории Израиля было выпущено по меньшей мере 4969 ракет.

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Лайф также писал, что в результате конфликта есть погибшие среди граждан РФ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Иван Косицын
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