Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170
Число израильских военнослужащих, которые погибли с начала атаки ХАМАС, выросло до 170. Обновлённый список жертв среди военных представила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт газета Times of Israel.
"Армия обороны Израиля назвала имена ещё 14 солдат, погибших во время боёв с… группировкой ХАМАС в субботу... Число убитых израильских солдат достигло 170", — отмечает издание.
Уточняется, что среди погибших числятся военнослужащие званий солдата, капрала, сержанта, лейтенанта в возрасте от 19 до 32 лет.
Как сообщал Лайф, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Вместе с тем Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли более 1000 израильтян и 900 палестинцев.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI