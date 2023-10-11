Число израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170

Число израильских военнослужащих, которые погибли с начала атаки ХАМАС, выросло до 170. Обновлённый список жертв среди военных представила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт газета Times of Israel.

"Армия обороны Израиля назвала имена ещё 14 солдат, погибших во время боёв с… группировкой ХАМАС в субботу... Число убитых израильских солдат достигло 170", — отмечает издание.