В США назвали 7 октября худшим днём Зеленского, но не из-за гибели евреев

День начала вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной стал наихудшим для Владимира Зеленского, так как Украина стала стремительно терять внимание США. К такому выводу пришла экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.

По словам американского подполковника, после 7 октября Вашингтон сосредоточился на поддержке своего ближневосточного союзника, атакованного группировкой ХАМАС. Боевые действия сместили фокус Белого дома с Украины, что не обрадовало Зеленского.

"Это был его худший день. И не потому что он еврей, а потому что он больше не будет в центре внимания. Ему придётся соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — рассказала офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.