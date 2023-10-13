В США назвали 7 октября худшим днём Зеленского, но не из-за гибели евреев
Подполковник Квятковски: Зеленскому придётся бороться с Израилем за внимание США
День начала вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной стал наихудшим для Владимира Зеленского, так как Украина стала стремительно терять внимание США. К такому выводу пришла экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.
По словам американского подполковника, после 7 октября Вашингтон сосредоточился на поддержке своего ближневосточного союзника, атакованного группировкой ХАМАС. Боевые действия сместили фокус Белого дома с Украины, что не обрадовало Зеленского.
"Это был его худший день. И не потому что он еврей, а потому что он больше не будет в центре внимания. Ему придётся соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — рассказала офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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Аналогичную точку зрения ранее озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Зеленский с жадностью смотрит на помощь Израилю со стороны США, опасаясь лишиться прежнего уровня поддержки. На фоне произошедшего политик даже засобирался на Ближний Восток, рассказывал Лайф ранее.
Flickr / President of Ukraine