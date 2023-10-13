Второй и третий фронт против Израиля: Сто тысяч бойцов со всего Ближнего Востока готовы противостоять ЦАХАЛ в Палестине Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие силы собираются прийти на помощь Палестине в противостоянии с Израилем и к чему это может привести. 12 октября, 22:40 Какие силы собираются прийти на помощь Палестине в противостоянии с Израилем и к чему это может привести. Обложка © Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto

Похоже, что "Хезболла" открыла второй фронт на севере Израиля. На ливано-израильской границе непрерывно работают артиллерия и миномёты, север Израиля готовится к бомбардировкам, гражданских призывают укрыться в бункерах, под обстрелом третий по величине город страны — Хайфа, сообщается о стрельбе в Димоне, где размещаются ядерные объекты Израиля. По некоторым данным, "Хезболлой" захвачен кибуц на ливано-израильской границе. США эвакуировали посольство страны в Бейруте и рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан.

Если это так, то можно действительно говорить о полноценном втором фронте — на севере страны — в дополнение к имеющемуся южному. В этом случае дела еврейского государства могут оказаться куда хуже, чем представали в прогнозе аналитиков пару дней назад.

Когда началась новая война, с самого начала было очевидно, что силы неравны. Израиль мгновенно мобилизовал 300 тысяч резервистов — и это в дополнение к уже существующей численности ЦАХАЛ.

Колоссальное превосходство в живой силе и технике, подавляющее преимущество в воздухе и на море (Израиль фактически контролирует побережье Газы) не оставляло шансов армии ХАМАС, которую и армией-то назвать сложно. Воинственные заявления руководства Израиля свидетельствовали о решимости идти до конца и уничтожить группировку, а с ней — раскатать в пыль половину сектора Газа. Впрочем, это исключительно на первый взгляд. На самом деле всё не так просто.

Какую силу представляет из себя ХАМАС

Многие живут стереотипами прошлых войн. Сразу вспоминается бойня в Газе в 2008–2009 годах — операция "Литой свинец", когда ЦАХАЛ попыталась уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС при помощи не только бомбардировок, но и наземной операции в Газе. Была тогда и блокада региона.

Операция продолжалась более трёх недель, Израиль, разумеется, одержал победу, но можно ли говорить о достижении цели? ХАМАС никуда не делось, большинство погибших с палестинской стороны — мирные граждане.

И вот, спустя 15 лет, движение ХАМАС вновь вступает в войну, надо отметить, куда более подготовленным (щедро вооружённым перепроданным Украиной натовским оружием, усвоившим уроки не только собственных войн, но и других конфликтов современности — в Сирия, на Украине), в то время как ЦАХАЛ, долго не воевавшая, очевидно ослаблена, что и проявилось в её полной неготовности в первый день войны.

Если в прошлую войну со стороны ХАМАС воевало около 20 тысяч человек, то сколько они смогут выставить на этот раз? По данным военного справочника The Military Balance, в боевых бригадах ХАМАС состоит порядка 20 тысяч человек. Однако другие исследования называют цифры до 40 тысяч. Это не считая того, сколько людей они могут мобилизовать из числа жителей сектора Газа в случае начала там наземной операции.

Что будет, если к ХАМАС присоединится "Хезболла"

"Хезболла" — это, опять же, по разным, неподтверждённым, данным, от десяти до 30 тысяч бойцов. И если ХАМАС — это преимущественно пехота с лёгким вооружением, беспилотниками и самодельными ракетами, то у "Хезболлы" имеются миномёты, ЗРК, ПТРК, ствольная и реактивная артиллерия, противокорабельные ракеты иранского производства, а по некоторым данным, даже иранские оперативно-тактические ракетные комплексы с дальностью до 200 километров, которые могут бить по центру Израиля. Кроме того, по неподтверждённым данным, у группировки имеются иранские ракеты класса "земля – земля" М-600 и советские "Скады".

Наверное, не самое грозное оружие, но куда серьёзнее чем то, что имеется у ХАМАС. В 2006 году и в ходе второй ливанской войны "Хезболла" целый месяц в одиночку воевала против превосходящих сил АОИ. И это далеко не все, кто может принять участие в войне против Израиля.

На помощь придут силы из Ирака и Сирии

"Действия США или любой другой страны против палестинского народа будут встречены решительным военным ответом сопротивления", — заявил Акрам аль-Кааби, генсек "Харакат Хезболла ан-Нуджаба", иракской шиитской группировки, насчитывающей до десяти тысяч бойцов.

Другая иракская военизированная группировка — "Аль-Хашд аш-Шааби" — также заявила о поддержке вторжения на территорию Израиля ХАМАС и готовности прийти на помощь.

Напомню, в Ираке в годы войны с ИГИЛ* были созданы Силы народной мобилизации, объединившие порядка 40 группировок общей численностью до 100 тысяч человек. Большинство из них сегодня находятся в Сирии и легко могут подключиться к войне с Израилем.

Впрочем, Израиль уже нанёс удары по аэродромам Дамаска и Алеппо. Как сообщают палестинские СМИ — с целью помешать приземлению иранского самолёта. Что или кто был на том самолёте, не уточняется. Удары по Сирии также могут быть предупреждением Башару Асаду, чтобы он не вступал в конфликт, не отправлял или не содействовал бойцам шиитских группировок, направляющихся в Израиль со своей территории. Однако в конце концов ничто не мешает им зайти с территории Ливана, если последний и так окажется в состоянии войны с Израилем. Таким образом, Израиль может получить сразу три фронта: южный, северный и северо-восточный.

По разным данным, число бойцов подобных формирований варьируется в рамках от 30 до 50 тысяч человек, причём хорошо вооружённых и с серьёзным боевым опытом войн в Ираке и Сирии.

Желающих повоевать с Израилем куда больше

О готовности помочь Палестине заявила также йеменская "Ансар-Алла" (хуситы), которые также готовы выставить от 20 до 50 тысяч бойцов. Им, правда, гораздо сложнее пройти к театру военных действий, ибо у них нет границы с Израилем. По распространяемой в СМИ информации, им якобы удалось уговорить власти Саудовской Аравии пропустить их бойцов, но всё куда сложнее с властями Иордании, которые настроены антипалестински, да и не стали бы ссориться с Израилем, опасаясь переноса войны на свою территорию.

Ещё сложнее заявившим о готовности поддержать ХАМАС афганским талибам**, которые также обратились к властям Ирана, Ирака и Иордании с просьбой пропустить их на помощь Палестине.

В любом случае даже без их учёта в поддержку ХАМАС могут собраться до ста тысяч человек. Причём вооружённых отнюдь не стрелковым оружием и кустарными ракетами и имеющих за плечами колоссальный опыт многолетних войн.

Конечно, едва ли эта сила способна сокрушить Израиль, но устроить ему очень серьёзные проблемы с переносом значительной части боевых действий на его территорию — вполне.

Напомню, что Израиль давно не воевал на своей территории, да и вообще не вёл крупных войн с серьёзными противниками, последние годы ЦАХАЛ занималась преимущественно карательными и оккупационными операциями на территории Палестины.

Тегеран много лет выстраивал вокруг Израиля так называемую Ось сопротивления, и это достаточно серьёзная сила, даже без самого Ирана, который, к слову, обладает, пожалуй, самой мощной армией на Ближнем Востоке (610 000 действующих военнослужащих и 350 000 резервистов).

Что означает для Израиля столкновение с Ираном

Главная интрига — вступит ли сам Иран в войну, ведь это может привести к вмешательству американцев и спровоцировать если не третью мировую, то крупнейшую в истории региональную войну.

И кстати, во всём этом военно-политическом клубке не учтены возможности арабских стран, которые в прошлые годы всегда составляли антиизраильскую коалицию. Те пока предпочитают хранить нейтралитет, но что, если геноцид в Газе станет абсолютно неприемлемым для них, что, если их же население буквально потребует защитить братьев-арабов, что сейчас и происходит в ходе уличных манифестаций? Что говорит лишь о том, что победа достанется Израилю большой кровью.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда. ** Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы Дмитрий Родионов