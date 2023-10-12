История и причины конфликта Израиля и Палестины: Чем закончится война в секторе Газа Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов — о том, как будет развиваться конфликт между Израилем и Палестиной. 11 октября, 22:43 Палестинцы протестуют в Старом городе Иерусалима против восхождения евреев на Храмовую гору во время Тиша бе-Ав — ежегодного дня поста в иудаизме. Иерусалим, Израиль. Обложка © Shutterstock

Существует много точек зрения по поводу истоков палестино-израильского противостояния. Но как минимум оно уходит корнями в период между двумя мировыми войнами. В 1920 году Лондон получил британский мандат в Палестине — юридический документ Лиги Наций, выданный Великобритании на временное управление территориями Ближнего Востока, которые до Первой мировой войны входили в Османскую империю. Некоторое время британцы пытались манипулировать арабами против Османской империи, обещая палестинцам создание собственной государственности. В то время как палестинские территории начали заселяться евреями. После холокоста этот процесс значительно ускорился, создавая всё новые противоречия между двумя народами, поскольку на Святой земле начался процесс формирования будущего государства Израиль.

Как итог, в 1947 году британцы умывают руки, не желая решать сформировавшийся "благодаря" их политике узел противоречий на Ближнем Востоке. Вслед за этим ООН предлагает первый из череды многих планов по разделу Палестины в рамках резолюции № 181 (II) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 29 ноября 1947 года, согласно которому территория должна была быть разделена между двумя государствами. А 14 мая 1948 года провозглашается независимое государство Израиль, что влечёт за собой первую арабо-израильскую войну, которая положит начало ряду кровавых вооружённых конфликтов и войн с участием многих региональных и мировых держав.

Бетонная стена "Зелёной линии", разделяющая Израиль и Палестину. Стена безопасности, также известная как барьер Западного берега. Окрестности Иерусалима. Фото © Shutterstock

На современном этапе речь уже не идёт об арабо-израильском конфликте, поскольку арабские государства практически перестали (за исключением Ливана и Сирии) находиться в каких-либо конфликтных отношениях с Израилем. Более того, шесть арабских государств заключили договоры о нормализации отношений с Израилем. Первым это сделал Египет, затем — Иордания, а потом ещё четыре страны подписали аналогичные соглашения под эгидой США — ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

При этом отдельные государства заключали договоры на особых условиях, как, например, Судан, который был исключён американцами из своего списка государств – спонсоров терроризма и получил кредит в 1,2 миллиарда долларов для погашения долгов перед Всемирным банком (то есть фактически американцы "перевыкупили" Судан, что в перспективе означает возможность оказания влияния и внешнего управления процессами внутри этого государства).

Что касается противоречий между палестинцами и израильтянами, то теперь они существуют исключительно в рамках палестино-израильского вопроса (или конфликта, если речь идёт об эскалации ситуации, как, например, происходит сейчас). И в этом вопросе две стороны: признанное государство Израиль и частично признанное — Палестина, которая при этом разделена на две части (Западный берег реки Иордан и сектор Газа), каждая из которых имеет собственные руководящие силы.

Современная эскалация конфликта между Израилем и движением ХАМАС, а также другими группировками сектора Газа всё в большей степени начинает угрожать выходом с уровня локального внутреннего конфликта на уровень регионального с задействованием внешних игроков, а также военного потенциала мировых держав. Так, в Восточном Средиземноморье уже разворачиваются американские военно-морские силы, представленные авианосцами и ракетными крейсерами (при этом никто из региональных игроков до конца не понимает, с какой целью эти технические средства будут использоваться).

Кроме того, происходит интенсификация вооружённых столкновений сил Армии обороны Израиля с подразделениями ливанской шиитской организации "Хезболла", которая пользуется экономической, военной и политической поддержкой Ирана и имеет подразделения на территории Ливана и Сирии.

Члены военизированных формирований "Басидж" держат иранский флаг, ливанский флаг, флаг Хашд-Шаби, флаг бригады "Фатемиюн" сил "Кудс" и флаг ливанской "Хезболлы". Фото © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Также солидарность с "Хезболлой" и готовность участвовать в вооружённом противостоянии на израильской земле выразили шиитские военизированные подразделения Ирака, а также хуситы (движение "Ансар Аллах", участвующее в конфликте на территории Йемена). Одновременно с этим следует учитывать, что Иран уже объявил о готовности поддержать "Хезболлу" в любых операциях против Израиля. На данный момент основным условием вовлечения "Хезболлы" в реальный конфликт является наземная операция Израиля против сектора Газа (что является неизбежным следствием, поскольку Тель-Авив объявил о намерении полностью уничтожить ХАМАС и пресечь любые угрозы со стороны группировок сектора Газа). При этом министр обороны Израиля заявил о снятии со своих войск ответственности за соблюдение норм ведения боевых действий.

Позиция третьих стран говорит о том, что Палестину не оставят в одиночестве. Турция, например, высказалась в поддержку усилий палестинцев по борьбе с израильской оккупацией; Саудовская Аравия уведомила США о прекращении переговоров по нормализации отношений с Израилем, а по поступающей в СМИ информации пакистанский Генеральный штаб заявил о готовности оказать ХАМАС поддержку баллистическими ракетами.

Таким образом, в настоящей момент ситуация балансирует на грани и зависит преимущественно от одного единственного фактора — включения "Хезболлы" в реальный военный конфликт с переносом боевых действий вглубь территории Израиля от границы с Ливаном. В случае если это произойдёт (а определённые предпосылки уже фиксируются), то в перспективе конфликт может охватить всё пространство Восточного Средиземноморья с вовлечением в конфликт не только США, но также Ирана и потенциально других исламских государств региона, даже при условии что прямое военное вмешательство не отвечает в полной мере политическим и экономическим интересам государств региона.

Тем не менее, вероятнее всего, пламя большой войны вновь разгорится на Ближнем Востоке в ближайшем будущем.

Авторы Данила Крылов