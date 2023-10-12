Каким может быть штурм Газы Как будут развиваться события в ближайшие дни и почему эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может перерасти в глобальную войну. 11 октября, 22:40 Почему эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может перерасти в глобальную войну. Обложка © Getty Images / Abed Rahim Khatib / Anadolu

Британский журнал The Economist опубликовал возможные версии вторжения Израиля в Газу. Сейчас идёт подготовка к штурму. Посол Израиля Александр Бен Цви назвал цели начавшейся наземной операции в Газе — "полностью разрушить террористическую инфраструктуру ХАМАС", чтобы "исключить в будущем ракетные обстрелы Израиля и вторжение на территорию" еврейского государства.

Напомним, атака ХАМАС на территорию Израиля началась 7 октября с ракетного обстрела из сектора Газа. Представители боевиков заявили, что выпущено пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля обозначила цифру — 2,2 тысячи ракет. Проникновение радикалов в населённые пункты и на военные базы Израиля изменило градус эскалации. Еврейское государство объявило о переходе страны в "состояние войны".

Число погибших израильтян превысило 1,3 тысячи, более трёх тысяч человек ранено. Неизвестна судьба более 150 человек, взятых в плен, сообщил израильский посол в Москве Александр Бен Цви. Стоит напомнить, что при атаке ХАМАС расправе подверглись жители приграничных кибуцев и посетители музыкального фестиваля на юге Израиля близ Газы, где, по сообщениям израильских СМИ, впоследствии нашли погибшими 260 посетителей. Пострадавших в Израиле россиян может быть больше, чем в официальных данных. Сейчас речь идет о четырёх убитых и шести пропавших без вести, допустил посол РФ Анатолий Викторов.

Армия Израиля бомбит объекты ХАМАС в секторе Газа. Видео © T.me / SHOT

В ночь с 10 на 11 октября армия Израиля нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа, по военно-морским объектам, включая доки в Хан-Юнисе и Газе. По словам экспертов, сейчас армия Израиля решает вопросы сроков, масштабов наземного наступления. ХАМАС ответил ракетным обстрелом по Ашкелону, Ашдоду и Отефу.

— Идёт концентрация сил, подготовка к нанесению ударов. Думаю, что штурм Газы начнётся к концу недели в соответствии с планами штабов, — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

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The Economist предположил, что военные Израиля могут рассмотреть две версии наземной операции. Первая — неглубокое вторжение, подобное событиям 2014 года, когда ЦАХАЛ захватил территорию у границы, чтобы перекрыть туннели. Вторая — вторжение для оккупации больших территорий сектора Газа, аналогично операции 2009 года. Учитывая, что Израиль мобилизовал 360 тысяч резервистов в составе ЦАХАЛ, могут быть развёрнуты две бронетанковые и одна лёгкая воздушно-десантная дивизии, в составе каждой из которых по пять бригад.

Уничтожение здания банка Intaj в секторе Газа. Видео © T.me / СВЕЖЕСТИ

В случае широкомасштабного вторжения одна или две бронетанковые бригады с танками попытаются разрезать Газу на две части. Остальные бригады численностью по несколько тысяч человек будут перекинуты на север, ещё одна — на юг для борьбы с ХАМАС и "Палестинским исламским джихадом". Самой большой проблемой издание назвало ведение боевых действий в городах. Плотность сектора Газа составляет более двух миллионов человек.

— Наземные операции Израиль проводит жестоко, не считаясь с потерями. Сначала работает авиация, зачищает квартал, который перейдёт под контроль армии, затем идёт бронетехника с пехотой. Здесь, вероятно, будут происходить те же действия — отработает авиация по определённым зданиям, тяжёлая артиллерия, потом по руинам пойдут танки. Сегодня идёт работа по целям. Судя по тому, что после нанесения ударов по зданиям в Газе не происходит детонаций, то бомбёжке подвергаются здания, в которых нет складов с оружием или боеприпасами. Сложно оценить ход предстоящего штурма, так как мы не знаем, как подготовился ХАМАС к возможному штурму сектора Газа, — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Тем временем во всех европейских столицах начинаются стихийные митинги в поддержку Палестины. Бизнесмен Илон Маск оценил размах демонстраций по всему миру, написав, что, "если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна". В Иордании прошёл многочисленный митинг в поддержку народа Палестины — сотни тысяч человек потребовали от правительства вмешаться в конфликт.

Тем временем в United Kingdom, Соединённом Королевстве. Видео © T.me / СВЕЖЕСТИ

В сегменте соцсетей появляются сообщения о том, что в одном из кибуцев, которые подверглись нападению ХАМАС, нашли флаг ИГИЛ*. Политологи считают, что эта информация в дальнейшем может быть подтверждена.

В Торонто состоялся массовый митинг сторонников Палестины. Видео © T.me / СОЛОВЬЁВ

— В числе тех, кто может прийти на смену ХАМАС, когда израильская операция возмездия в секторе Газа уничтожит инфраструктуру этой террористической организации, на сцену могут выйти боевики запрещённой группировки, — считает политолог Андрей Серенко.

По его словам, возможен также обратный транзит в регион Ближнего Востока боевиков джихадистских групп, которые в 2023 году несколько месяцев перебрасывались самолётами из Ирака, Турции, Сирии в афганские Кандагар и Кабул. Затем эти боевики были размещены в различных провинциях Афганистана, где находятся до сих пор. Если эскалация конфликта в секторе Газа продолжится, а региональное противостояние начнёт трансформироваться в новый проект глобального джихада, то вполне вероятен обратный транзит боевиков — из Афганистана к границам Израиля, считает он.

Президент России Владимир Путин призвал в палестино-израильском конфликте оставить в покое женщин и детей.

— Нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать, свести к минимуму потери гражданского населения. Если уж мужчины решили бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон, — подчеркнул российский лидер.

Глава Бразилии Лула да Силва заявил, что намерен обратиться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и международному сообществу, чтобы вместе и в срочном порядке использовать все ресурсы и положить конец самому серьёзному нарушению прав человека в конфликте на Ближнем Востоке. "Срочно необходима международная гуманитарная интервенция. Прекращение огня крайне необходимо для защиты израильских и палестинских детей. Детей никогда нельзя брать в заложники, где бы они ни находились. ХАМАС должен освободить израильских детей, похищенных из их семей, а Израиль должен прекратить бомбардировки, чтобы палестинские дети и их матери могли покинуть сектор Газа через границу с Египтом. Даже в безумии войны надо проявлять человечность", — сказал он.

Авторы Елена Стафеева