Фитиль третьей мировой: Какие исламские страны могут вступить в конфликт Израиля и Палестины Высока вероятность того, что ещё ряд стран присоединится к конфликту между Израилем и Палестиной. На чьей стороне они выступят и что будет означать для Европы ещё один огненный фронт? 10 октября, 22:40 Какие исламские страны могут вступить в конфликт Израиля и Палестины. Обложка © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

О перерастании конфликта между Израилем и Палестиной в войну с участием третьих стран предупреждает президент Республики Корея Юн Сок Ёль. По его словам, нельзя исключать эскалацию между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, которая затронет и другие страны.

— "Иран и "Хезболла" поддерживают ХАМАС. США, Великобритания, Франция, ФРГ и другие поддерживают право Израиля на самооборону. Нынешняя ситуация может превратиться в международный конфликт, — сказал глава Кореи.

— Иордания объявила об открытии своих баз для американских военных самолётов при оказании поддержки Израилю. И у них границы с Сирией, Ираном и Саудовской Аравией. Один шаг до эскалации — кто-то собьёт самолёт ВВС США, и вот вам казус белли, — комментирует политолог Марат Баширов сценарий втягивания в войну соседей по региону на Ближнем Востоке.

Иран и Сирия

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби высказал версию, что в подготовке ХАМАС участвовал Иран. Сигналом Тегерану назвали ряд экспертов отправку авианосца США Gerald R. Ford в Средиземное море.

Армия Ирана. Фото © Getty Images / Iranian Army / Handout / Anadolu Agency

— Выглядит странно, что ХАМАС сам пошёл на эту атаку, прекрасно понимая, что в ответ Израиль сровняет с землёй сектор Газа. Иран давал понять, что не позволит осуществить геноцид палестинского народа, то есть фактически намекал на вмешательство в конфликт. Это уже красная черта для Штатов, так как к войне может подключиться и Иран. "Хезболла" практически открыла "второй фронт", обстреливая пограничные районы, — напоминает политолог Дмитрий Родионов.

По его словам, в случае если в конфликт вступит не только Иран, но и Сирия, то Израиль столкнётся с большими проблемами. "Мы не знаем, подействует ли угроза отправки американского авианосца. Пока сказать сложно", — отмечает эксперт. Поскольку Вашингтон уже не раз озвучивал возможность интервенции в Иран, у которого "вот-вот появится ядерное оружие", то подобный шаг можно расценивать как перехват инициативы Тегераном.

Ливан

Пытаясь купировать возможный прорыв на границе с Ливаном, Израиль перекинул десятки тысяч дополнительных военных из-за угрозы вторжения "Хезболлы".

Израиль уже применяет в секторе Газа доктрину Дахии, напоминают военкоры. Речь идёт о военной стратегии, названной в честь квартала Дахия в Бейруте, который был разрушен во время ливано-израильской войны 2006 года, так как в нём находилась штаб-квартира "Хезболлы". То есть Тель-Авив уничтожает гражданскую инфраструктуру, которая может хоть как-то использоваться военными подразделениями противника. Накануне прошли ковровые бомбардировки ВВС Израиля района Аль-Рималь в Газе.

— Если начнётся война, то попытки Ирана помочь будут пресечены — Израиль собьёт иранские самолёты, которые будут нести на борту оружие и боеприпасы для "Хезболлы". Это и втянет в войну Иран, затем подтянется Ливан и Сирия. И при всём этом раскладе, скорее всего, в конфликт вмешаются США, — считает эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Саймон Ципис.

Ливанские вооружённые силы. Фото © Getty Images / Houssam Shbaro / Anadolu Agency

Ещё один сигнал подал Израилю глава Турции, заявив о поддержке палестинского народа. Президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагает содействие после решения сторон о прекращении огня, пишет газета Hürriyet. Он считает, что Анкара может стать посредником, поскольку она является страной, способной вести переговоры с обеими сторонами.

Также эксперты считают, что вряд ли в стороне останутся Египет, Ливия, Йемен, встав на сторону Палестины. После этого Европа просто захлебнётся в потоке беженцев с Ближнего Востока.

Авторы Елена Стафеева