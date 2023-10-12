Зеленский внезапно засобирался в Израиль

Владимир Зеленский собирается прилететь в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом передаёт портал Axios, ссылаясь на украинских и израильских чиновников.

Сообщается, что представители украинской администрации направили запрос офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы согласовать визит Зеленского в страну. Впрочем, пока израильские власти не озвучили конкретных дат возможного визита.