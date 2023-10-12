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11 октября, 23:27

Зеленский внезапно засобирался в Израиль

Axios: Зеленский хочет приехать в Израиль на фоне эскалации конфликта с ХАМАС

Владимир Зеленский собирается прилететь в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом передаёт портал Axios, ссылаясь на украинских и израильских чиновников.

Сообщается, что представители украинской администрации направили запрос офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы согласовать визит Зеленского в страну. Впрочем, пока израильские власти не озвучили конкретных дат возможного визита.

"Существует риск": Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле

"Существует риск": Зеленский испугался оказаться забытым из-за конфликта в Израиле

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский с "профессиональной жадностью" реагирует на западную помощь Израилю, так как опасается, что предназначенное для Киева оружие могут отправить Иерусалиму.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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