Зеленский внезапно засобирался в Израиль
Axios: Зеленский хочет приехать в Израиль на фоне эскалации конфликта с ХАМАС
Владимир Зеленский собирается прилететь в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом передаёт портал Axios, ссылаясь на украинских и израильских чиновников.
Сообщается, что представители украинской администрации направили запрос офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы согласовать визит Зеленского в страну. Впрочем, пока израильские власти не озвучили конкретных дат возможного визита.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский с "профессиональной жадностью" реагирует на западную помощь Израилю, так как опасается, что предназначенное для Киева оружие могут отправить Иерусалиму.
t.me / Zelenskiy / Official