Названы три причины, которые похоронят украинский контрнаступ
Политолог Станкевич: Против ВСУ играют нехватка снарядов, финансов и погода
Украинской армии грозит крах по трём причинам — климатическим, финансовым и военно-техническим. В этом уверен эксперт по международным отношениям, политолог Сергей Станкевич. По его словам, США уже потихоньку готовят киевский режим к такому сценарию. Так, бюджет Штатов как основного донора Украины завис, а спикера в Палате представителей американского Конгресса пока нет. Когда его изберут — непонятно, говорит аналитик.
"Что касается климатических причин, то осень вступила в свои права, пошли дожди, украинские чернозёмы размякли. И понятно, что спустя ещё несколько недель никакого проезда тяжёлой техники уже представить себе невозможно", — пояснил он телеканалу "360".
С военно-технической точки зрения у Киева тоже не остаётся шансов на успех. По словам Станкевича, имеющиеся у ВСУ запасы снарядов почти исчерпаны, а мощности на заводах, которые позволяют поставлять и использовать ракеты и технику, что называется, "с колёс", почти исчерпаны.
"Вот три объективные причины, по которым американцы считают, что наступление ВСУ исчерпано до неопределённого времени", — заключил политолог.
Напомним, украинские войска начали первую фазу широко анонсированного контрнаступления 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. По словам президента РФ Владимира Путина, они уже превысили 90 тысяч человек. При этом Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта. На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нашёл у России "новое оружие" — предстоящую зиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла европейского политика, отметив, что в альянсе, вероятно, "не догадываются, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику сезонных обострений".