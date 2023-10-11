Названы три причины, которые похоронят украинский контрнаступ

Украинской армии грозит крах по трём причинам — климатическим, финансовым и военно-техническим. В этом уверен эксперт по международным отношениям, политолог Сергей Станкевич. По его словам, США уже потихоньку готовят киевский режим к такому сценарию. Так, бюджет Штатов как основного донора Украины завис, а спикера в Палате представителей американского Конгресса пока нет. Когда его изберут — непонятно, говорит аналитик.

"Что касается климатических причин, то осень вступила в свои права, пошли дожди, украинские чернозёмы размякли. И понятно, что спустя ещё несколько недель никакого проезда тяжёлой техники уже представить себе невозможно", — пояснил он телеканалу "360".

С военно-технической точки зрения у Киева тоже не остаётся шансов на успех. По словам Станкевича, имеющиеся у ВСУ запасы снарядов почти исчерпаны, а мощности на заводах, которые позволяют поставлять и использовать ракеты и технику, что называется, "с колёс", почти исчерпаны.

"Вот три объективные причины, по которым американцы считают, что наступление ВСУ исчерпано до неопределённого времени", — заключил политолог.