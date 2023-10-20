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20 октября, 09:55

Украинцы потребовали от Зеленского наказывать командиров за огромные потери в рядах ВСУ

На сайте Зеленского появилась петиция с просьбой наказывать командиров за потери

На сайте президента страны Владимира Зеленского появилась петиция с требованием наказывать командиров за потери в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). В качестве мер наказания автор статьи предложил лишать званий или назначать материальную или уголовную ответственность.

"Определить и внести в соответствующие законы и военные уставы ответственность и механизм привлечения к ответственности лиц командного состава всех уровней за отрицательные результаты боевых операций, а именно потери личного состава. Речь идёт не только о погибших, а именно об общих потерях, которые включают погибших, раненых, пленных и пропавших без вести", — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы украинского государства.

Автор петиции указал, что командиры должны нести ответственность в соответствии с их участием в разработке, подготовке и реализации военных операций всех видов. В петиции подчеркнули, что в первые дни конфликта обычным солдатам были озвучены наказания за дезертирство и неподчинение, однако командирский состав остаётся безнаказанным за планирование, которое заканчивается ужасными потерями.

Для того чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов. За сутки её поддержали 454 человека, а сбор подписей будет идти ещё 91 день.

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Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Александра Мышляева
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