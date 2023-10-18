Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили около 115 военных

Российские войска нанесли поражение 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированным бригадам ВСУ, 112-й бригаде территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромова и Марьинки на Донецком направлении. Суточные потери противника здесь составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б", — говорится в заявлении ведомства.