ВС РФ уничтожили вертолёт ВСУ барражирующим боеприпасом под Донецком
В МО РФ сообщили о поражении украинского вертолёта Ми-8 в ДНР
Российские военные уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ барражирующим боеприпасом. По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, удар нанесли в районе Уманского в Донецкой Народной Республике. Об этом он заявил в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Барражирующим боеприпасом поражён вертолёт ВСУ Ми-8 на площадке в районе населённого пункта Уманское", — сообщил Астафьев.
Ранее Лайф рассказывал, что десять украинских беспилотников были сбиты над Курской областью в ночь на 18 октября. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka