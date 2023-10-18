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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 11:24
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ВС РФ уничтожили вертолёт ВСУ барражирующим боеприпасом под Донецком

В МО РФ сообщили о поражении украинского вертолёта Ми-8 в ДНР

Российские военные уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ барражирующим боеприпасом. По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, удар нанесли в районе Уманского в Донецкой Народной Республике. Об этом он заявил в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Барражирующим боеприпасом поражён вертолёт ВСУ Ми-8 на площадке в районе населённого пункта Уманское", сообщил Астафьев.

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Ранее Лайф рассказывал, что десять украинских беспилотников были сбиты над Курской областью в ночь на 18 октября. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Александра Мышляева
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