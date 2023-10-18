ВС РФ уничтожили вертолёт ВСУ барражирующим боеприпасом под Донецком

Российские военные уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ барражирующим боеприпасом. По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, удар нанесли в районе Уманского в Донецкой Народной Республике. Об этом он заявил в телеграм-канале Минобороны РФ.

В США констатировали, что Россия уничтожила "две украинские армии" и взялась за третью

В США констатировали, что Россия уничтожила "две украинские армии" и взялась за третью

Ранее Лайф рассказывал, что десять украинских беспилотников были сбиты над Курской областью в ночь на 18 октября. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.