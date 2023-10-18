Пытаясь прорвать российскую оборону, украинские войска к этому моменту лишились двух армий, однако на этом дело не остановится — третья уже в процессе ликвидации, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман.

"По меньшей мере две армии [ВСУ] были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укреплённую российскую оборону", — сказал он в интервью Youtube-каналу Dialogue works, добавив, что в ближайшее время планируется наступление российских войск.

Бывший дипломат также указал на ошибку Владимира Зеленского, который сделал ставку на поддержку Вашингтона в надежде одержать победу на поле боя, однако "довольствуется" поражениями, огромнейшими жертвами среди бойцов ВСУ и потерей шанса обрести выход к Чёрному морю. По его мнению, Украине придётся сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная страна с гораздо меньшими территориями и населением.