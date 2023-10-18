В США констатировали, что Россия уничтожила "две украинские армии" и взялась за третью
Экс-дипломат Фриман: Россия уничтожила две армии ВСУ и взялась за третью
Пытаясь прорвать российскую оборону, украинские войска к этому моменту лишились двух армий, однако на этом дело не остановится — третья уже в процессе ликвидации, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман.
"По меньшей мере две армии [ВСУ] были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укреплённую российскую оборону", — сказал он в интервью Youtube-каналу Dialogue works, добавив, что в ближайшее время планируется наступление российских войск.
Бывший дипломат также указал на ошибку Владимира Зеленского, который сделал ставку на поддержку Вашингтона в надежде одержать победу на поле боя, однако "довольствуется" поражениями, огромнейшими жертвами среди бойцов ВСУ и потерей шанса обрести выход к Чёрному морю. По его мнению, Украине придётся сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная страна с гораздо меньшими территориями и населением.
Кстати, ранее Лайф сообщал, что российские военные перехватили контроль над размещением украинских сил. Как заявил австрийский полковник Райснер, вместо долгожданного прорыва ВСУ Киев вынужден наблюдать за наступлением российских войск на севере Незалежной.
ТАСС / Станислав Красильников