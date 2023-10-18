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Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 04:44
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Кочующий танк ВСУ уничтожили российскими силами под Красным Лиманом

МО РФ: Бойцы ЦВО уничтожили кочующий танк ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские артиллеристы из Центрального военного округа уничтожили кочующий танк Вооружённых сил Украины, который был обнаружен на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведгруппа ЦВО стала наблюдать за кочующим танком ВСУ во время проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения. После того как украинская бронемашина выехала с закрытой огневой позиции, на неё навели гаубицу "Мста-Б".

"Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

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В пятницу, 13 октября, Минобороны РФ сообщало, что российские военные за неделю отразили 22 атаки украинской армии на Краснолиманском направлении. В результате на данном направлении противник потерял более 895 человек личного состава. Помимо этого, ВС РФ уничтожили четыре танка, 11 боевых бронемашин, 11 автомобилей и 19 орудий.

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VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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