Кочующий танк ВСУ уничтожили российскими силами под Красным Лиманом

Российские артиллеристы из Центрального военного округа уничтожили кочующий танк Вооружённых сил Украины, который был обнаружен на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведгруппа ЦВО стала наблюдать за кочующим танком ВСУ во время проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения. После того как украинская бронемашина выехала с закрытой огневой позиции, на неё навели гаубицу "Мста-Б".

"Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.