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9 октября, 02:43

Российские силы разгромили бригаду "Азова"* и уничтожили четыре логова командиров ВСУ в ДНР

Пять атак ВСУ сорвали российские военные на Краснолиманском направлении

<p>Обложка © <a href="https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/photo/gallery.htm?id=127975@cmsPhotoGallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Обложка © Минобороны РФ

Российскими военнослужащими на Краснолиманском направлении в районе Торского и участке Серебрянского лесничества сорвано и отражено пять атак ВСУ, противник потерял около 50 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — рассказал он.

Также российская авиация поразила четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки (ДНР). В результате контрбатарейной борьбы подавлено до 30 артиллерийских расчётов украинцев.

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А ранее ВС РФ уничтожили более 185 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник потерял две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20, добавили в оборонном ведомстве.

* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

Лариса Сафронова
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