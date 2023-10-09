Российские силы разгромили бригаду "Азова"* и уничтожили четыре логова командиров ВСУ в ДНР

Российскими военнослужащими на Краснолиманском направлении в районе Торского и участке Серебрянского лесничества сорвано и отражено пять атак ВСУ, противник потерял около 50 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — рассказал он.

Также российская авиация поразила четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки (ДНР). В результате контрбатарейной борьбы подавлено до 30 артиллерийских расчётов украинцев.

А ранее ВС РФ уничтожили более 185 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник потерял две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20, добавили в оборонном ведомстве.