ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2023, 02:43
7865

Российские силы разгромили бригаду "Азова"* и уничтожили четыре логова командиров ВСУ в ДНР

Пять атак ВСУ сорвали российские военные на Краснолиманском направлении

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российскими военнослужащими на Краснолиманском направлении в районе Торского и участке Серебрянского лесничества сорвано и отражено пять атак ВСУ, противник потерял около 50 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — рассказал он.

Также российская авиация поразила четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки (ДНР). В результате контрбатарейной борьбы подавлено до 30 артиллерийских расчётов украинцев.

Командир ВС РФ рассказал, как обессиленные бойцы ВСУ готовят к обороне Купянск
Командир ВС РФ рассказал, как обессиленные бойцы ВСУ готовят к обороне Купянск

А ранее ВС РФ уничтожили более 185 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник потерял две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20, добавили в оборонном ведомстве.

* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

BannerImage
Лариса Сафронова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar