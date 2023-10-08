Контрнаступление Вооружённых сил Украины в Купянском районе закончилось, украинские военные готовятся оборонять город. Об этом РИА "Новости" рассказал командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь.

"Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловой, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне", — сказал Медведь.

Военный рассказал, что мирного населения в этом районе уже нет и противник не идёт в наступление. Он дополнил, что в результате авиаразведки были выявлены и уничтожены наблюдательные посты ВСУ и места взлёта разведывательных дронов. Боец подчеркнул, что украинские военные пытаются построить укрепления, однако почти сразу их уничтожает авиация.