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Регион
Опубликовано 8 октября 2023, 18:01
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Командир ВС РФ рассказал, как обессиленные бойцы ВСУ готовят к обороне Купянск

Боец ВС России: ВСУ готовят Купянск к обороне

Контрнаступление Вооружённых сил Украины в Купянском районе закончилось, украинские военные готовятся оборонять город. Об этом РИА "Новости" рассказал командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь.

"Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловой, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне", — сказал Медведь.

Военный рассказал, что мирного населения в этом районе уже нет и противник не идёт в наступление. Он дополнил, что в результате авиаразведки были выявлены и уничтожены наблюдательные посты ВСУ и места взлёта разведывательных дронов. Боец подчеркнул, что украинские военные пытаются построить укрепления, однако почти сразу их уничтожает авиация.

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Ранее Лайф писал, что бойцы группировки войск "Запад" нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении при помощи авиации и тяжёлой огнемётной системы. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Он уточнил, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике противника в населённых пунктах Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

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Getty Images / Libkos

Александра Мышляева
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