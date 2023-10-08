Командир ВС РФ рассказал, как обессиленные бойцы ВСУ готовят к обороне Купянск
Боец ВС России: ВСУ готовят Купянск к обороне
Контрнаступление Вооружённых сил Украины в Купянском районе закончилось, украинские военные готовятся оборонять город. Об этом РИА "Новости" рассказал командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь.
"Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловой, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне", — сказал Медведь.
Военный рассказал, что мирного населения в этом районе уже нет и противник не идёт в наступление. Он дополнил, что в результате авиаразведки были выявлены и уничтожены наблюдательные посты ВСУ и места взлёта разведывательных дронов. Боец подчеркнул, что украинские военные пытаются построить укрепления, однако почти сразу их уничтожает авиация.
Ранее Лайф писал, что бойцы группировки войск "Запад" нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении при помощи авиации и тяжёлой огнемётной системы. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Он уточнил, что экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по живой силе, вооружению и военной технике противника в населённых пунктах Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.
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